Questa sera alle ore 21:00, lo Stadio Saraceno di Ravanusa sarà il teatro del calcio vero, quello fatto di passione, amicizia e solidarietà. Parte ufficialmente il 1° Campionato Over 40, organizzato dall’ASD Quelli del Venerdì e patrocinato dal Comune di Ravanusa, un torneo che unisce la voglia di sport con un importante messaggio umano.

Infatti, il torneo è dedicato ai bambini di Gaza, un gesto simbolico ma potente, che trasforma il campo da gioco in un luogo di solidarietà e speranza.

“Vogliamo che ogni gol sia anche un messaggio di pace,” aggiunge uno dei promotori.

A contendersi il titolo saranno il Canicattì Over 40, i Milici Club, Quelli del Giovedì e due formazioni della squadra organizzatrice, ASD Quelli del Venerdì. Le partite si disputeranno per tutto il mese di ottobre e novembre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 21:00, in un calendario fitto ma pensato per garantire a tutti divertimento e partecipazione.

Più che una semplice competizione, questo campionato è una testimonianza di valori. Come spiegano gli organizzatori: “Il nostro obiettivo non è solo giocare a calcio, ma creare legami, condividere emozioni e dare un segnale concreto che lo sport, quando è vissuto con il cuore, può unire più di qualsiasi parola.”

Con questo spirito, il 1° Campionato Over 40 di Ravanusa, non è solo una sfida tra amici, conoscenti, ma un esempio di come lo sport possa ancora essere veicolo di valori autentici, di rispetto e di tanto fair-play.