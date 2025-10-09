I Carabinieri della stazione di Giarre proseguono il loro impegno nelle attività di vigilanza capillare nelle aree urbane ritenute particolarmente sensibili sotto il profilo della legalità e della sicurezza pubblica.

In tale contesto, nel corso di un’attività di perlustrazione nel centro abitato i militari della pattuglia, nel transitare lungo una traversa del Corso Italia,hanno scorto cumuli di rifiuti conferiti la sera prima, in prossimità di alcuni box auto prospicenti la strada. Nulla di strano se non fosse che un beauty case era perfettamente integro, nonostante fosse posizionato su bustoni pieni di spazzatura e materiali di risulta.

I Carabinieri, insospettiti, hanno perciò deciso di ispezionare quel bauletto, ed effettivamente, una volta aperto, hanno accertato che conteneva droga, in particolare, 209 grammi di marijuana, una bustina con 7 grammi di crack e un’altra con 4 grammi di cocaina.

I militari dell’Arma hanno anche trovato, a completamento “dell’occorrente” per lo spaccio, due bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Ovviamente tutto è stato sottoposto a sequestro ed inviato al LASS per le analisi qualitative e quantitative della sostanza stupefacente, grazie alle quali verrà stabilito il principio attivo della droga, ovvero la sostanza responsabile dell’effetto psicotropo, nonché, il numero di dosi medie ricavabili.