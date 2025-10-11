Dopo padre Marco Damanti, don Giuseppe Costanza è il nuovo parroco dell’Unità pastorale “”Maria , Madre della chiesa” di Campobello di Licata.

Sabato (11 ottobre), l’arcivescovo metropolita della diocesi di Agrigento, monsignore Alessandro Damiamo, celebrerà, a Campobello, nella chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata, con inizio alle ore 18,30, la santa messa e il rito di immissione canonica del nuovo parroco.

Don Costanza succede ai sacerdoti Don Davide Burgio e don Alessio Caruana, trasferiti in altre chiese agrigentine. Il nuovo parroco – fino a qualche giorno addietro, è stato arciprete a Naro per sei anni (chiese Maria Santissima Assunta, San Francesco d’Assisi e Sant’ Agostino – è di Grotte. E’ stato ordinato sacerdote il 6 settembre del 1993.

Come anticipato, l’arcivescovo, giovedì sera, ha celebrato il rito d’immissione canonica di don Marco Damanti, nominato nuovo parroco dell’Unità pastorale “” Sacra Famiglia”” della comunità campobellese (parrocchie San Giuseppe e Gesù e Maria). Il rito religioso è stato celebrato nella chiesa San Giuseppe. Nel suo ministero avrà al suo fianco padre Augustino Japhet Mgovano, mentre don Antonio Lalicata, ha lasciato l’Unità cattolica.

Giovanni Blanda