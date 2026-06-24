Negli ultimi tempi è in atto una nuova truffa diffusa tramite WhatsApp, e-mail e telefono che sfrutta il nome di Cybersecurity Italia e dell’evento CyberSEC. I cybercriminali contattano le vittime di truffe, presentandosi come una società incaricata di offrire supporto tecnico e consulenza per il recupero del denaro sottratto. Una volta acquisita la fiducia dell’utente, adottano diverse strategie per richiedere ulteriori somme di denaro con il pretesto di risolvere il problema. Verifica le comunicazioni tramite il sito ufficiale e, in caso di dubbio, contatta il servizio clienti. Se ricevi il messaggio non interagire, blocca il numero e segnala alla Polizia PostaleSi tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una truffa di questo tipo o per segnalare episodi analoghi o richiedere assistenza è possibile rivolgersi alla Polizia Postale attraverso il sito ufficiale del Commissariato di P.S. Online oppure agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.
Allerta in rete della Polizia Postale per la truffa che sfrutta il nome di cybersecurity italia
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