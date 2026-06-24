Sono 47 le istanze ammissibili dell’Avviso Step – Strategic Technologies for Europe Platform in Cohesion Policy, promosso dall’assessorato regionale alle Attività produttive e finanziato nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 con 315 milioni di euro. È stato approvato l’elenco e si è conclusa la prima fase di valutazione dei progetti: un passaggio fondamentale nel percorso di selezione delle iniziative destinate a sostenere gli investimenti nelle tecnologie strategiche per la competitività del sistema produttivo siciliano.

La Sicilia conferma di puntare molto sull’Innovazione

“La risposta del mondo imprenditoriale conferma che la Sicilia vuole essere protagonista della sfida dell’innovazione – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – L’approvazione delle istanze ammissibili rappresenta un passaggio importante verso la realizzazione di investimenti che potranno rafforzare la competitività delle nostre imprese e creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione qualificata. Abbiamo lavorato per mettere a disposizione delle aziende uno strumento capace di accompagnare la transizione tecnologica e industriale della nostra regione. Il nostro obiettivo è fare della Sicilia un territorio attrattivo per gli investimenti nei settori strategici individuati dall’Unione europea, dalla digitalizzazione alle tecnologie deep-tech, fino alle soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale. Adesso continueremo a garantire il massimo impegno affinché l’iter proceda con efficienza, consentendo alle imprese di trasformare rapidamente i propri progetti in investimenti concreti. Sostenere l’innovazione significa costruire oggi la crescita economica della Sicilia di domani”.

L’avviso che punta agli investimenti belle tecnologie digitali

L’Avviso Step è finalizzato a promuovere investimenti nelle tecnologie digitali, deep-tech, biotecnologie e tecnologie pulite ed efficienti nell’ambito delle Azioni 1.6.1 e 2.9.1 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, in linea con gli obiettivi della piattaforma europea Step.