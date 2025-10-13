E’ stato pubblicato su www.provincia.agrigento.it l’avviso per la partecipazione delle imprese artigiane della provincia ad “Artigiano in Fiera”, importante manifestazione a livello nazionale in programma al Centro Fieristico di Milano-Rho Pero dal 6 al 14 dicembre 2025. Si tratta della fiera più prestigiosa del settore che consente alle imprese di far conoscere i propri prodotti al pubblico con potenziali ritorni positivi in termini di immagine e la collocazione dei prodotti del territorio agrigentino sul mercato. Le imprese selezionate avranno a disposizione uno stand all’interno del Centro Fieristico. Avranno priorità di partecipazione le imprese artigiane del settore agroalimentare, artistico e tipico del territorio o di strutture associative che promuovono gli stessi prodotti.

Torna, dunque, il Libero Consorzio a promuovere un settore strategico dell’economia provinciale dopo anni di assenza dai grandi eventi fieristici per le note ristrettezze di bilancio. Il Presidente Giuseppe Pendolino e tutti i consiglieri delegati sottolineano come si sia voluto dare un primo concreto segnale del ritorno del Libero Consorzio nel sostegno alle attività artigianali della provincia in settori trainanti la nostra economia, e come le scelte politiche debbano incidere positivamente sulla promozione delle nostre eccellenze produttive.

Le imprese interessate, con sede legale ed operativa sul territorio provinciale, potranno presentare istanza di partecipazione tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.provincia.agrigento.it entro le ore 10:00 del 27 ottobre 2025.

Per ulteriori dettagli consultare l’avviso su:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16348