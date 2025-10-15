Una serata all’insegna della bellezza e della moda ha animato Santa Margherita in occasione del Fico d’India Fest 2025. Tanto attesa è stata la sfilata di moda, organizzata dall’Accademia Tour del Principe, che ha catalizzato l’attenzione di un vasto pubblico.

L’evento è stato il frutto della sinergia tra l’Accademia Tour del Principe e figure di spicco nel panorama della bellezza. Le selezioni delle concorrenti sono state curate da Gabriella Marino in stretta collaborazione con la Dott. Concetta Abruzzo, direttore artistico dell’Accademia stessa.

Gabriella Marino rappresenta un punto di riferimento nel territorio di Agrigento per tutto ciò che concerne il concorso di Miss Italia, fungendo da fondamentale anello di congiunzione tra la bellezza locale e il palcoscenico nazionale.

Al termine della sfilata, l’attesa per l’annuncio della vincitrice si è conclusa con l’acclamazione di Asia Crapanzano come Miss Gattopardo 2025.

Accanto al trionfo femminile, il titolo di Mister Gattopardo 2025 è stato conferito a Devis Habilaliaj proveniente da Anagni città dei Papi.

Quest’anno, Crapanzano ha già conseguito un notevole successo, aggiudicandosi la fascia di Miss Framesi durante le selezioni provinciali di Siracusa per Miss Italia 2025. Asia Crapanzano non è solo un volto da passerella: è anche una stimata ballerina e insegnante di danza tecnica e televisiva presso la scuola Asd Crazy Dance Studio di Favara.

Il trionfo è stato suggellato da un premio rilevante : oltre alla fascia, Miss Crapanzano ha ricevuto un esclusivo percorso benessere presso il lussuoso Hotel Villa Athena nella suggestiva Valle dei Templi, un omaggio generosamente offerto dalla stessa Gabriella Marino.

L’amministrazione comunale ha espresso il proprio plauso, rivolgendo sentite congratulazioni a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa splendida serata e, in particolare, all’Accademia Tour del Principe per organizzazione. La notevole affluenza di pubblico registrata ha confermato il successo e il grande interesse suscitato da un evento che coniuga cultura, bellezza e promozione del territorio.