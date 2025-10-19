Il Presidente della Sede territoriale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL) di Agrigento Michele Nantele, vuole portare a conoscenza della cittadinanza che domenica 19 ottobre 2025 si terrà a Calamonaci la 75° Giornata Nazionale Per Le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, sotto L’alto patronato del Presidente Della Repubblica On. Prof. Sergio Mattarella. La giornata sarà così articolata: ore 10:30 Santa Messa nella chiesa madre san Vincenzo Ferreri, ore 11,30 il corteo si muoverà dalla chiesa fino al monumento sito in via Garibaldi n 47, dove verrà posta la corona d’alloro in memoria dei caduti sul lavoro, ore 12.00 si terrà la cerimonia civile nella sala consiliare del comune di Calamonaci, dove saranno presenti: Il Sindaco Dott. Pellegrino spinelli e L’amministrazione Comunale, Sua eccellenza il prefetto di Agrigento Dott. Salvatore Caccamo, il Questore di Agrigento

Dott. Tommaso Palumbo, Sua eminenza il Vescovo di Agrigento Alessandro Damiano, Direttore INAIL Dott. Buscemi Filippo, Dott.Giuseppe Pendolino Presidente Consorzio Comunale Agrigento,ON Pace Carmelo Capo gruppo ARS/DC, il Segretario DC Nazionale Totò Cuffaro, Ass.re regionale lavoro e famiglia Dott.ssa Albano Nuccia, autorità civili e militari, La cittadinanza è invitata a partecipare.