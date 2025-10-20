Nasce in Sicilia l’associazione dei giornalisti economici “Angelo Meli”, dedicata al giornalista del Giornale di Sicilia prematuramente scomparso, figura di riferimento per molte generazioni di cronisti.

L’annuncio è stato dato nel corso del Festival del Giornalismo Enogastronomico in corso a Galati Mamertino, in provincia di Messina. A ricordare la figura di Angelo Meli è stato Nino Amadore, giornalista e ideatore del festival, sottolineando il valore e l’eredità professionale di un collega che ha saputo raccontare l’economia siciliana con rigore e passione.

Una nuova rete per lo studio e la divulgazione economica

L’associazione non ha una missione sindacale, ma punta a promuovere l’informazione economica, lo studio dei fenomeni finanziari e la ricerca sulle dinamiche di sviluppo della Sicilia, attraverso analisi, dati e approfondimenti. All’interno della nuova realtà nasce anche un centro studi diretto dal professore Sebastiano Bavetta, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra giornalismo e ricerca accademica.

I fondatori dell’associazione

A dare vita all’associazione sono stati i giornalisti: Nino Amadore, Antonio Giordano, Salvo Ricco, Alfredo Pecoraro, Antonio Mercurio, Eliana Marino, Andrea Cannizzaro, Giuseppe Marinaro e Michele Guccione.

Un progetto che mira a creare un punto di riferimento per chi racconta l’economia siciliana, tra rigore informativo, studio dei dati e analisi dei processi di sviluppo.