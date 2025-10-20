Un bambino di soli 7 anni ha perso la vita dopo essersi sentito male all’improvviso mentre giocava. La tragedia si è consumata Centuripe(Enna).

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo ha accusato un malore che gli ha fatto perdere i sensi. È scattata immediatamente la chiamata al 118. I sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno capito subito la gravità della situazione e hanno tentato l’impossibile, praticando a lungo le manovre di rianimazione per cercare di strapparlo alla morte.In una disperata corsa contro il tempo, il bambino è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla. Nonostante fosse stato intubato durante il trasporto, fonti sanitarie riferiscono che il suo cuore avesse già cessato di battere all’arrivo. Anche nel nosocomio, l’équipe medica ha messo in campo ogni procedura possibile per cercare di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano. Per il piccolo non c’è stato più nulla da fare.

Distrutti dal dolore, i familiari hanno espresso la volontà di non procedere con l’esame autoptico sul corpo del loro bambino. La Procura non aprirà alcuna indagine, poiché il decesso è stato attribuito a cause naturali, chiudendo così il capitolo giudiziario di una vicenda che lascia solo un vuoto incolmabile.