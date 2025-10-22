I lavoratori ASU impegnati presso i siti della Cultura ad oggi dopo ben 28 anni non hanno un contratto!

Gli incontri che si sono svolti a luglio 2025 in Commissione V Cultura, Formazione e Lavoro ed i chiarimenti da parte dell’ Ufficio Legislativo e Legale sembravano aver trovato la retta via per la stabilizzazione dei lavoratori in oggetto, ma qualcosa lungo il cammino sembra essersi inceppato.

Lo stesso Presidente della Regione aveva il 14/03/2025 intitolato sulla pagina ufficiale della Regione – Schifani: “Stabilizzazione al più presto”; sicuramente se il termine “al più presto” voglia indicare “28” anni avremmo a tal proposito da ridire.

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/beni-culturali-fondi-integrazione-ore-asu-schifani-stabilizzazione-al-piu-presto

Per queste ed altre motivazioni è stato richiesto un incontro URGENTE, presso la Presidenza della Regione, indicendo un presidio sotto il Palazzo della Presidenza da oggi, martedi 21 0ttobre 0re 12 , che non cesserà fino ad esaustive delucidazioni.

I lavoratori ASU che da anni prestano servizio per questa Amministrazione Regionale non si meritano un tale trattamento; la politica e l’amministrazione tutta si confermano inadeguati ad affrontare seriamente i problemi dei lavoratori e delle lavoratrici.

USB PI SICILIA