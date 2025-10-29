Un contributo economico importante è stato assegnato al Comune di Mascali dalla Regione Siciliana – assessorato per le Autonomie locali – per la gestione della popolazione canina vagante. L’ente ha ricevuto la somma di 26.397 euro, destinata a coprire parte delle spese sostenute nel 2024 per l’ospitalità dei cani randagi.

Il finanziamento è stato erogato in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per l’accoglienza dei cani presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private con cui l’ente ha stipulato convenzioni.

“Questo stanziamento – afferma il vice sindaco Veronica Musumeci – rappresenta un sostegno fondamentale per l’Amministrazione comunale, che ha intensificato le azioni di contrasto al fenomeno del randagismo, attraverso l’installazione di gabbie trappola e la promozione delle campagne di sterilizzazione. I fondi contribuiranno a sostenere gli oneri di mantenimento degli animali e a garantire il loro benessere all’interno delle strutture convenzionate”.