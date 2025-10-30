Nel corso dei servizi di vigilanza stradale eseguiti lungo le arterie extraurbane, equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta hanno sanzionato 15 conducenti per aver eseguito il sorpasso di veicoli fermi al semaforo di una galleria lungo il raccordo della strada statale 640 per Pietraperzia. La sanzione amministrativa per tale violazione, che può causare grave pericolo alla circolazione stradale, prevede il pagamento di una somma da 167 a 665 euro, la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi e il ritiro di 10 punti sulla patente.
Home Cronaca Caltanissetta Sorpresi a sorpassare veicoli fermi al semaforo: 15 conducenti sanzionati
Sorpresi a sorpassare veicoli fermi al semaforo: 15 conducenti sanzionati
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, inaugurato il Giardino dei Giusti
E’ stato inaugurato a Canicattì, presso la Villa Comunale “Stefano Saetta” il Giardino dei Giusti. Due foglie grandi e attorno dei piccoli germogli che...
Canicattì, Aggiornamento dell’albo unico comunale degli scrutatori
Informiamo che tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio...
Campobello di Licata, incarico del Comune a legale per recupero somme
Decreto firmato dal Sindaco Vito Terrana. Integrazione del decreto sindacale del mese di agosto scorso sulla proposta di conferimento dell’incarico al legale...
Ravanusa, per le Festività Chiusa l’Isola ecologica’
L’’Isola ecologica”” resterà chiusa, a Ravanusa, durante le festività di Ognissanti: da venerdì 31 ottobre a domenica 1 novembre. Riaprirà lunedì...
Abusivismo, occupazione di immobili e furto di energia: 33 indagati a Licata
A conclusione di un servizio coordinato a largo raggio, i Carabinieri della Stazione di Licata, con il supporto dei militari dei reparti dipendenti del...
In giro durante pandemia covid ma stava andando in farmacia, annullata multa di 550euro
Era stato fermato al volante della sua auto in un controllo avvenuto durante il periodo della pandemia da coronavirus e sanzionato con una...
Picchia la madre perché non gli dà i soldi, arrestato 46enne
I Carabinieri della stazione di Biancavilla, presenti sul territorio per la prevenzione e la repressione dei reati sono intervenuti con rapidità su attivazione della...