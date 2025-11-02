Prima sentenza favorevole per i forestali iscritti alla Flai Cgil Palermo, difesi dagli avvocati Pietro Vizzini e Federico Bruno dello studio Legale Vizzini & Partners di Palermo. La sezione lavoro del Tribunale di Termini Imerese ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore forestale, annullando l’ingiunzione di pagamento emessa dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, fondata su una lettura impropria dei presupposti normativi.

La vicenda trae origine dalle richieste di restituzione degli arretrati contrattuali 2006–2009 che, secondo il dipartimento Sviluppo rurale, sarebbero stati indebitamente percepiti dai lavoratori tra il 2011 e il 2012. Con la pronuncia odierna, il giudice Daniele Salvatore Abbate del Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto prescritto il preteso credito, per ripetizione d’indebito relativo a quegli arretrati. È stato quindi annullato il titolo monitorio con riferimento alla somma richiesta.

“E’ una vittoria importante, che mette in evidenza quanto da noi affermato e sostenuto da anni e in tutte le sedi – afferma la segretaria generale Flai Cgil Palermo Enza Pisa – Si apra un confronto serio con le organizzazioni sindacali per trovare soluzioni definitive e collettive che potrebbero evitare ulteriori spese a carico dell’erario pubblico”.

Per gli avvocati Vizzini e Bruno si tratta di “un precedente che offre un tracciato operativo per i contenziosi pendenti: verificare i presupposti sostanziali delle richieste, la corretta ricostruzione del quadro contrattuale 2006–2009 e, soprattutto, l’intervenuta prescrizione del presunto credito”.

La decisione si inserisce in un contesto di numerose ingiunzioni indirizzate ai forestali per fatti risalenti nel tempo. “Il principio affermato oggi – continua la nota – potrà orientare favorevolmente le difese nei giudizi in corso e le valutazioni dell’amministrazione sulle iniziative da ritirare”.