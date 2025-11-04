L’On. Giovanna Iacono, prima firmataria della proposta di legge “Istituzione del Parco Geominerario della Sicilia”, promuove l’iniziativa pubblica dal titolo: “Dal cuore di zolfo al respiro del paesaggio: il Parco Geominerario della Sicilia. Una proposta di legge per custodire memoria e identità e generare sviluppo e futuro.”

L’incontro si terrà sabato 8 novembre 2025 alle ore 10.30 presso il Museo della Zolfara “Angelo Petix” di Montedoro (Caltanissetta). Un incontro per discutere di una proposta di legge che mira a valorizzare uno dei patrimoni più autentici della Sicilia: la sua storia mineraria.

Sarà un momento di confronto qualificato tra istituzioni, esperti, rappresentanti del mondo accademico e delle comunità locali, con l’obiettivo di approfondire i contenuti della proposta normativa e di valutarne le possibili ricadute in chiave giuridica, sociale, culturale ed economica.

Il Parco Geominerario della Sicilia rappresenta un progetto strategico per la tutela della memoria storica del lavoro minerario, la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio industriale dismesso, e la promozione di nuove opportunità di sviluppo sostenibile per i territori interni dell’isola.

L’iniziativa si inserisce in un percorso condiviso di ascolto e partecipazione, volto a coniugare identità e innovazione, storia e futuro, nella prospettiva di un modello di crescita fondato sulla conoscenza e sulla cultura.