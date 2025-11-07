Giovedì 13 e venerdi 14 novembre i 23 deputati regionali di opposizione dell’Ars del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Controcorrente si riuniranno per discutere dell’attuale situazione politica regionale, divenuta ancora più inquietante e insostenibile alla luce delle recenti notizie di cronaca. Durante le due giornate si affronteranno diversi temi, ad iniziare dalla prossima finanziaria regionale e dalle iniziative necessarie a liberare la Sicilia dal malgoverno Schifani.