La Pubblica Amministrazione torna a promuovere una raccolta di indumenti usati ma in buone condizioni, sabato 8 novembre, dalle ore 8,30 alle ore 11, 30, presso l’area compresa tra le vie Impastato, Viale della Divina Commedia e la Madre Teresa di Calcutta (area dove è installato il distributore d’acqua pubblico). Gli indumenti: dovranno essere consegnati agli operatori della ditta “”Ritessili”” incaricata di gestire il servizio sul posto. Possono essere consegnati all’operatore tutti i capi di abbigliamento ed accessori, inclusi biancheria intima, scarpe borse, nonché tutto quello che rientra nel tessile come stoffe in genere, tende, lenzuola, tovaglie, coperte, tappeti inclusi; debbono essere confezionati per tutte le modalità in sacchetti adeguati e trasparenti.
Giovanni Blanda
Raccolta indumenti usati a Campobello di Licata
