Navigando su internet ha scoperto che la sveglia antica donata alla morte della zia aveva le lancette radioattive, perché trattare con una vernice a base radio per creare l’effetto luminescente.

Preoccupato per la propria salute e quella dei familiari ha chiesto l’intervento del nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per valutare il livello di radioattività.

I vigili del fuoco hanno trovato la famiglia molto preoccupata per quanto scoperto. I tecnici del comando provinciale di Palermo hanno verificato che il livello di radiazioni era molto basso e sotto la soglia di pericolo.

I prodotti radioattivi non si usano più negli ultimi anni. Adesso l’effetto per illuminare le lancette è realizzato con prodotti meno pericolosi e racchiusi da capsule sigillate.