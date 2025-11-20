Raggiunto davanti la sede dell’azienda in cui lavora è stato aggredito da almeno tre persone una delle quali armata di spranga. Un trentenne agrigentino, dipendente di una ditta, è finito in ospedale dopo essere stato picchiato da almeno dal branco. È successo alla zona industriale di Agrigento. Sconosciute, al momento, le cause del pestaggio.

L’uomo è stato preso a calci e pugni e lasciato per terra e anche la sua automobile è stata danneggiata. Il trentenne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove gli sono stati diagnosticati diversi traumi. Al via le indagini dei carabinieri per risalire agli autori dell’aggressione. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere presenti in zona.