Avrebbe aggredito e continuato a minacciare i familiari nonostante fosse stato già sottoposto prima al divieto di dimora nel comune di residenza e poi alla libertà vigilata. Adesso si sono aperte le porte del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento per un quarantenne disoccupato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti, lesioni ed estorsione.

Nei suoi confronti è stato emesso un ordine di carcerazione che è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento. La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata lo scorso dicembre dai familiari ai quali l’uomo avrebbe reso la vita un inferno. Più volte i genitori sarebbero stati aggrediti e minacciati per i soldi necessari a comprare lo stupefacente.