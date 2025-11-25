Un momento di incontro, riflessione e studio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra martedì 25 novembre. Mondo della giustizia, della psicologia e del sociale si incontrano per dialogare insieme e proporre soluzioni. L’incontro si terrà presso l’aula magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia martedì alle ore 9.
Per l’occasione, nel pomeriggio alle ore 16, l’artista Carmelo Fabio D’Antoni omaggerà il preside della Facoltà, don Vito Impellizzeri, con una sua opera pittorica intitolata Santa Ro- salia. “Nata nella preghiera silenziosa, nella contemplazione, nel desiderio di restituire alla Santa il volto della sua dolcezza e della sua forza interiore, non una icona da guardare sol- tanto, ma una presenza che invita a ricordare che il cuore dell’uomo trova riposo solo in Dio”, come la descrive lo stesso D’Antoni, troverà accoglienza nei locali della Facoltà.