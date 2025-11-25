Girava armato di un fucile, che si è rivelato essere un giocattolo privo di tappo rosso, creando il panico per le vie di Favara. Un immigrato ventenne, originario del Gambia, ospite di una comunità locale, è stato immediatamente fermato e controllato dai carabinieri della Tenenza di Favara allertati dai residenti della zona. I militari dell’Arma, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno identificato il ventenne denunciandolo per violazioni della legge in materia di armi.
Gira per le vie di Favara armato di un fucile giocattolo, denunciato 20enne
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Cnicattì, nuovi elenchi per la “Carta dedicata a te”
A seguito dell’estensione del finanziamento da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), il precedente elenco dei beneficiari della Carta...
ARMANDO CACCIATO RIPORTA ALLA LUCE LA VOCE DI BRUNO: ESCE LO SPECCHIO DELLA VERITÀ
Il brano fu scritto negli anni ’90 da Bruno insieme a Massimo Bosco, con arrangiamenti originali firmati da Diego Mantione. La voce che oggi riascoltiamo...
In fiamme abitazione a Realmonte, indagini in corso
L’abitazione di una quarantenne è stata presa di mira e incendiata nella notte tra sabato e domenica. È successo nei pressi di via Autonomia...
Giornata contro la violenza sulle donne: incontro di riflessione alla Pontificia Facoltà Teologica di...
Un momento di incontro, riflessione e studio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra martedì 25...
Giornata contro la violenza sulle donne: Cisal Catania chiede interventi forti su lavoro e...
La Cisal Catania, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, interviene sui dati diffusi dal 12° Rapporto Eures sul...
La rivolta dei convenzionati, domani la “serrata” dei laboratori di analisi
Niente analisi cliniche gratuite, quelle prestazioni eseguite “con la ricetta” nella giornata di mercoledì in tutta la Sicilia, Laboratori di analisi e ambulatori specialistici...
Crisi di Aica, l’assemblea dei sindaci chiede attivazione del fondo di 20 milioni di...
“I Sindaci dei Comuni soci dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA) intervengono in maniera unitaria e decisa in merito alla lettera pubblica del Presidente della...