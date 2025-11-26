Il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica e ordinaria lunedì 1° dicembre 2025 alle ore 18:30 (prima convocazione) e, in caso di mancanza del numero legale, alle ore 19:30 (seconda convocazione) nella Sala Consiliare di Corso Umberto I.

Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Presidente

Approvazione dello Schema di Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2021-2025

(proposta presentata dall’Economo Comunale n. 3 – dott.ssa C. Meli, prot. n. 43381 del 30/10/2025)

