Si riunisce venerdì 28 novembre, alle ore 18,30, in seduta urgente, il consiglio comunale di Campobello di Licata, presso il Palazzo di Citta’, sala ” Giudici Saetta e Livatino””.

Sono 5 gli argomenti all’ordine del giorno. Tra questi spiccano le variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2025-27, relative all’esercizio 2025,

Il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2024 e la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie. In agenda anche la relazione e la verifica periodica delle situazioni di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nonche’ la ricognizione al 31 dicembre 2o23 e al 31 dicembre 2024, infine la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Per effetto dello statuto, qualora venisse a mancare il numero legale, la seduta verrebbe posticipata di un’ora o, in seconda convocazione, 24 ore dopo, se permanesse la mancanza del quorum.

La seduta e’ stata convocata dal presidente Angelo Gianluigi Intorre.

Giovanni Blanda