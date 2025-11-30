Un 54enne di Canicattì, che svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo nei pressi dell’ospedale “Barone Lombardo”, avrebbe chiesto insistentemente del denaro a una automobilista di 68 anni, anche lei canicattinese. Al rifiuto della donna, l’uomo l’avrebbe minacciata e avrebbe danneggiato lo specchietto retrovisore della sua auto.

La 68enne, spaventata e infastidita dall’atteggiamento aggressivo, ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato cittadino, che conoscevano già il 54enne perché in passato sottoposto alla misura della libertà vigilata.

Gli agenti lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento con l’ipotesi di reato di tentata estorsione e danneggiamento. A suo carico è stato inoltre emesso un ordine di allontanamento, il cosiddetto Daspo urbano, che gli vieta di avvicinarsi e stazionare nell’area del parcheggio dell’ospedale “Barone Lombardo”.