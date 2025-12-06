Una bellissima esperienza insieme agli alunni del Baby Consiglio dell’I.C. S. Giovanni Bosco”, guidati dalla dirigente Patrizia Pilato.

Grazie a un’iniziativa promossa dalla Pro Sport Ravanusa del presidente Giancarlo La Greca, in collaborazione con il Comune di Campobello di Licata, si è vissuta l’opportunità di visitare l’Assemblea Regionale Siciliana e la suggestiva Sala d’Ercole oltre che le stanze reali.

L’Assessora Jenny Termini: “”Un momento formativo e coinvolgente, che ha permesso ai nostri giovani studenti di avvicinarsi alle istituzioni e comprendere più da vicino il valore della partecipazione civica.

Un grazie al deputato on. Riccardo Gallo, che ha messo a disposizione il suo staff per farci da guida all’interno dell’Ars.

Una giornata che porteremo nel cuore. Bellissima esperienza!””.

GIOVANNI BLANDA