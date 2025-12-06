Non c’è pace per l’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Dopo il furto con scasso al Cup, stavolta è toccato ai distributori di bevande e alimenti del Poliambulatorio. Nella notte appena trascorsa, un marocchino con turbe psichiatriche, scappato dal reparto di Medicina due giorni fa, è riuscito ad accedere da una porta periferica causando devastazione. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza. L’uomo è stata fermato dalle forze dell’ordine ed è stato segnalato all’Autorità giudiziaria.
Licata, distrutti distributori di snack e bevande all’ospedale: fermato marocchino
