Ladri in azione a Castrofilippo. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in casa di un quarantanovenne e portare via il denaro che hanno rinvenuto in un cassetto. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 700 euro.

Il proprietario di casa sarebbe stato convinto ad uscire con una scusa. Proprio in quel momento i balordi si sono introdotti nell’abitazione e hanno rubato i soldi che si trovano custoditi in un cassetto. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei ladri.