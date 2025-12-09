“Ancora una volta sono costretto a dare notizia di povere creature uccise da alcuni criminali”. Così il sindaco di Favara, Antonio Palumbo che in una nota informa la cittadinanza della presenza di veleno che ha ucciso alcuni cani nella zona di contrada Saraceno.

“Provvederemo a segnalare alle autorità competenti nella speranza che possano individuare e punire questi criminali”, dice il primo cittadino. “Voglio ricordare che se qualcuno somministra veleno con l’intento di uccidere un cane — indipendentemente dal fatto che l’animale muoia subito o dopo sofferenze — commette il reato di uccisione di animali per crudeltà e rischia da 6 mesi a 3-4 anni di carcere e una multa.Chiunque abbia elementi per consentire l’individuazione di questi criminali ci aiuti”, ha concluso il sindaco Palumbo.

Nei giorni scorsi anche a Canicatti l’associazione Uniti per salvarli ha denunciato la morte per avvelenamento di almeno sei cani.