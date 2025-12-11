L’Amministrazione Comunale di Comitini comunica che, con Determina Dirigenziale n. 565, sono stati ufficialmente affidati i lavori di urbanizzazione primaria di via Carlo Maria Vella. La consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria è programmata per la mattinata di martedì 23 dicembre 2025.

L’intervento rappresenta un risultato di grande importanza per i residenti della zona, che da oltre tre decenni attendono servizi essenziali finora mancanti. L’opera consentirà finalmente di garantire condizioni adeguate e rispondenti alle esigenze del quartiere.

«Si tratta di un impegno assunto con i cittadini e oggi mantenuto – dichiara il Sindaco Luigi Nigrelli –. Questo traguardo è il frutto di un lavoro costante, fatto di dedizione, ascolto e attenzione alle reali necessità del territorio. La politica del “servire”, basata su interventi concreti, continua a guidare ogni nostra scelta, a beneficio dell’intera comunità, senza distinzione di colore politico».

L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per l’avvio di questa fase operativa, che segna un passo decisivo verso il completamento delle infrastrutture primarie della zona.