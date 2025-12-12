Maria Lupo, Azzurra Regina Puma e Chiara Maria Vetro sono le studentesse del Liceo “Martin Luther King” di Favara che hanno vinto con il video “Vite spezzate” la prima edizione del concorso “Orizzonti sicuri-In memoria di Lorenzo Miceli”. Un’iniziativa promossa dall’Associazione Diritti Anziani-Ada e dalla Uil di Agrigento “per offrire ai giovani – spiegano gli organizzatori – l’opportunità di esprimere emozioni e pensieri rispetto ad un tema delicato, quale quello delle vittime della strada, focalizzando la loro attenzione rispetto a corretti stili di vita, comportamenti responsabili e misure di prevenzione”.

Gli altri premiati: Sofia Lo Re, Martina Bongiorno e Giovanni Lo Re dell’Istituto superiore “Archimede” di Cammarata-sed di Casteltermini; Ilaria D’Anca, Cristian D’Anna e Matilde Gramaglia, sempre del “Martin Luther King” di Favara; Salvatore Minacorti, Evelin Gangarossa e Dorotea Cosentino, Salvatore Mantia e Giosuè Lo Curto del “Saetta e Livatino” di Ravanusa; Gabriella Maria D’Orsi e Giulia Cognata del Liceo classico e musicale “Empedocle” di Agrigento; Alessandro Collura del “Gallo Sciascia” di Agrigento.

In sala i familiari di Lorenzo Miceli, morto in un incidente stradale a 28 anni, il concorso ha voluto esaltare “l’importanza del dialogo intergenerazionale per favorire la trasmissione di messaggi positivi realizzati dai giovani per i giovani”. La cerimonia presentata da Margherita Trupiano s’è tenuta nella sala conferenze dell’hotel “Della Valle” dove sono intervenuti i segretari generali di Uil Sicilia, Uil Agrigento e UilP Sicilia, Luisella Lionti, Gero Acquisto e Claudio Barone, i presidenti regionale e territoriale dell’Ada Franco Quartararo e Umberto Nero, la dirigente della Polstrada Sonia Zicari insieme con Stefano Papa, direttore Ulepe, Silvana Ciccone, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale-territoriale Agrigento, il viceprefetto Giuseppe Lo Cascio e la direttrice dell’Archivio di Stato Rossana Florio.

A Lorenzo Miceli è stato recentemente dedicato il Palasport di Ravanusa, il paese di cui era stato consigliere comunale.