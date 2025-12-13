Un uomo di 59 anni, con precedenti e attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Monreale, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Martino delle Scale per violazione delle prescrizioni. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 7 dicembre. L’indagato, contravvenendo all’obbligo di non lasciare il territorio monrealese, ha pensato bene di recarsi in un supermercato di Palermo per fare acquisti in vista della cena della Vigilia dell’Immacolata.

La sua “trasferta” non autorizzata è stata interrotta in modo inatteso. All’interno dell’esercizio commerciale, infatti, si trovava libero dal servizio un Carabiniere che, grazie alla sua conoscenza dei volti noti, ha riconosciuto immediatamente il 59enne tra gli scaffali. Non appena l’uomo ha incrociato lo sguardo del militare, intuendo di essere stato scoperto, ha reagito con prontezza. Sfruttando la confusione creata dalla presenza di altri consumatori, si è dileguato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce prima che il Carabiniere potesse raggiungerlo.

Il militare, pur non essendo in servizio, ha agito immediatamente, contattando il personale in caserma. Le successive verifiche hanno confermato che il 59enne si era allontanato dal Comune di Monreale senza alcuna autorizzazione rilasciata dall’Autorità Giudiziaria e senza una valida motivazione, violando palesemente gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale.

Per l’uomo sono scattate le manette. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e ha disposto una misura cautelare più restrittiva: gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.