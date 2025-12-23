Butera si prepara a rivivere la magia del Natale con il suo storico Presepe Vivente giunto alla quindicesima edizione. Un appuntamento che unisce fede, tradizione e identità culturale. L’evento, patrocinato dal Comune di Butera e organizzato dall’associazione Old Fashion, si svolgerà in sei date: dal 26 al 28 dicembre e dal 4 al 6 gennaio, con inizio a partire dalle ore 18:00.

A fare da straordinaria cornice sarà il quartiere arabo Liconza, un luogo rimasto sospeso nel tempo, di grande suggestione e valore storico. Un dedalo di vicoli, porte aperte e antichi locali accompagnerà i visitatori in un vero e proprio viaggio nel passato. Solai in legno, forni tradizionali, pavimenti in pietra antica e una vecchia stalla mai ristrutturata restituiscono un’atmosfera autentica, capace di evocare la vita quotidiana di secoli fa.

Passeggiando lungo il percorso, il pubblico potrà assistere alla rappresentazione della Natività e incontrare figuranti in costume che rievocano con fedeltà gli antichi mestieri. Il fabbro al lavoro, il panificio con il forno a legna, la lavandaia, il falegname, le sarte, il fruttivendolo, le donne intente a preparare lenticchie, ceci e pasta fatta a mano, e tanto altro ancora, raccontano una comunità viva, operosa e profondamente legata alle proprie radici. Non mancheranno scene di vita contadina e pastorale, la grotta e i momenti simbolici che rendono il presepe un’esperienza intensa e coinvolgente.

Il Presepe Vivente di Butera è anche un percorso di sapori. I mercatini di Natale, posti all’ingresso del quartiere di Liconza, allestiti con caratteristiche casette in legno, offriranno ai visitatori i prodotti tipici del territorio. Tra le specialità sarà possibile degustare l’impanata di spinaci e broccoli, la sfigghiulata di salsiccia e cipolla, il vino locale, le frittelle ripiene di ricotta e crema, il nucatolo dolce di mandorle, il miele del comprensorio, il torrone e le crepes alla nutella, in un’esperienza gastronomica che valorizza e promuove le eccellenze di Butera.

«Si tratta di un appuntamento molto atteso dalla nostra comunità – spiega l’assessore al Turismo di Butera Giovanna Donzella -. Una tradizione che si svolge fra i vicoli unici e suggestivi del quartiere Arabo di Liconza. Un’atmosfera magica in cui ogni angolo riporta nel passato il visitatore, tra mestieri e tradizioni antichi rievocati e sapori inconfondibili e tipici del nostro territorio. Ci tengo a ringraziare – conclude l’assessore – l’associazione Old Fashion e i numerosi figuranti, senza i quali nulla potrebbe essere realizzato».