È evaso da una struttura a Favara, dove si trovava ai domiciliari, ed è stato ritrovato nei pressi di Porto Empedocle sul selciato ferito. Protagonista della vicenda è un cinquantacinquenne agrigentino. L’uomo è stato notato da alcuni passanti in serata nel quartiere empedoclino di Vincenzella.

Non è chiaro come sia arrivato fin lì. Il 55enne era a terra e con diversi traumi. Per questo motivo è stato soccorso e trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio. I carabinieri di Favara hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e capire come l’uomo si sia allontanato dalla struttura percorrendo, forse a piedi, tutti quei chilometri.