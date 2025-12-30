In Piazza I Maggio, a Ravanusa, martedì, a partire dalle ore 16, prenderà vita il Villaggio “Mangiaplastica”: un pomeriggio di festa con gonfiabili, attrazioni, animazione, musica e spettacoli di magia, pensato per regalare sorrisi ai più piccoli e momenti di condivisione a tutta la comunità.

L’ingresso al villaggio dei giochi sarà gratuito per tutti i bambini che porteranno una bottiglia di plastica chiusa con il tappo, trasformando un semplice gesto in un’importante occasione educativa sul rispetto dell’ambiente e sul valore del riciclo. Accanto all’animazione, Ravanusa ospiterà anche il progetto artistico “Balena” di Antonella Cirrito, un’opera simbolica e di forte impatto, realizzata interamente con bottiglie di plastica recuperate.

La balena rappresenterà il grido silenzioso del mare che soffoca a causa dell’inquinamento, ma anche la capacità delle comunità di reagire, collaborare e scegliere un futuro più sostenibile.

Sarà un momento di festa, ma anche di riflessione e consapevolezza, soprattutto per i più giovani, che potranno avvicinarsi ai temi ambientali in modo semplice, concreto e coinvolgente.

Il Sindaco Salvatore Pitrola: “”Invito tutte le famiglie, i bambini e i cittadini a partecipare e a vivere insieme questa iniziativa che unisce divertimento, educazione e rispetto per l’ambiente.

Ravanusa guarda al futuro, partendo dai gesti di oggi””.

Giovanni Blanda