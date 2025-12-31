Quest’anno l’amministrazione comunale di Siracusa ha deciso di metterci i soldi per il Capodanno in piazza Duomo. Dall’era del sindaco Francesco Italia, nel salotto di Ortigia, in occasione del saluto del nuovo anno, non era mai venuto un big della musica: questione di budget si è sempre detto ma si è deciso di cambiare disco e così il 31 dicembre ci sarà Irene Grandi, una delle star italiane più longeve, che è sulla scena da poco più di 30 anni. Il suo successo è nato nel 1995 con l’album In vacanza da una vita e soprattutto con il singolo Bum Bum, un vero tormentone in quegli anni.