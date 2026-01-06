Lo scorso settembre una donna 65enne di Noli (provincia di Savona, Liguria) era stata raggirata nell’ambito di una truffa commessa tramite la tecnica dello spoofing, venendo quindi raggiunta telefonicamente da un numero apparentemente riconducibile alle Forze dell’Ordine. La vittima è stata indotta a effettuare alcuni bonifici per circa 100 mila euro su un conto corrente indicato dall’interlocutore, il quale le comunicava alcuni immaginari movimenti sospetti sul suo conto corrente principale.

Una volta che si è resa conto della truffa la donna ha chiamato i Carabinieri di Noli che, interloquendo con gli istituti di credito interessati, sono riusciti a ‘congelare’ circa 70 mila euro L’attività investigativa dei carabinieri di Noli ha permesso poi di identificare e denunciare tre italiani, dell’età di 20, 56 e 67 anni residenti nelle province di Agrigento, Napoli e Salerno, già noti alle Forze dell’Ordine e con precedenti specifici.