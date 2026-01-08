La dea bendata bacia l’Agrigentino, seppur con cifre non straordinarie.

E’ stato venduto a Licata uno dei biglietti vincenti di quarta categoria della Lotteria Italia 2025-2026. Il tagliando con numero di serie: D439450, regala 20mila euro al fortunato che l’ha acquistato.

Ma in totale sono stati vinti 40mila euro nell’Agrigentino. Prima dell’estrazione finale di ieri sera si sono registrate altre due vincite da 10mila euro ciascuna nella nostra provincia. I biglietti fortunati sono stati venduti ad Agrigento ed Aragona.