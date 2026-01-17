Cresce in modo significativo il ricorso alla partoanalgesia ad Agrigento e si consolida il ruolo di un servizio ormai essenziale per il benessere delle future mamme. I dati relativi agli ultimi anni

confermano un trend costantemente positivo: nel 2024 sono state effettuate 849 procedure, salite a circa 900 nel 2025, con una copertura dell’80% dei parti spontanei. Un aumento progressivo rispetto al 74% del 2023 e al 68% del 2022, che testimonia la fiducia delle donne e l’elevata qualità dell’assistenza offerta.

Il servizio di Partoanalgesia è attivo dalla fine di aprile 2022 e rappresenta oggi un punto di

riferimento fondamentale all’interno del percorso nascita. La presenza continuativa di un

anestesista dedicato alla sala parto, operativo 24 ore su 24, garantisce la sicurezza del percorso

materno-fetale e un’assistenza tempestiva e qualificata in ogni fase del parto.

L’équipe anestesiologica si occupa dell’analgesia nel travaglio di parto attraverso tecniche

perimidollari – analgesia peridurale e analgesia combinata spino-epidurale – che consentono di

controllare efficacemente il dolore, favorendo un parto naturale e spontaneo. In caso di parto

cesareo, l’anestesista esegue l’anestesia, monitora le funzioni vitali in sala operatoria e assicura un adeguato trattamento del dolore nel post-operatorio.

Il servizio risponde a un bisogno reale e crescente: se per alcune donne il dolore del travaglio è

affrontabile, per altre può rappresentare un ostacolo che impedisce di vivere serenamente un

momento fondamentale come la nascita di un figlio. La possibilità di accedere alla partoanalgesia consente di affrontare il parto con maggiore tranquillità, consapevolezza e sicurezza.

Per usufruire del servizio è prevista una visita anestesiologica dopo la trentaseiesima settimana di gravidanza durante la quale l’anestesista valuta le condizioni cliniche della partoriente e acquisisce un consenso informato e consapevole. A supporto di questo percorso, l’ospedale organizza regolarmente incontri informativi tra anestesisti e future mamme nell’ultimo trimestre di gravidanza, con l’obiettivo di fornire indicazioni complete sull’analgesia in travaglio e sull’anestesia per il parto cesareo.

Il servizio di Partoanalgesia afferisce all’Unità Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva dell’ospedale di Agrigento, diretta dal dottor Gerlando Fiorica , ed è coordinato dalla dottoressa Rosi Alessi .

Fanno parte dell’équipe gli anestesisti: Debora Andaloro, Erica Barbato, Salvatore Campanella,

Mauro Catania, Alessandro Dispenza, Federica Sciortino, Giovanni Guccione, Calogero Milazzo,

Alice Mirasola, Pietro Mirasola, Marco Occhipinti, Salvatore Lo Piccolo, Pietro Pisciotto,

Massimiliano Pinelli, Francesca Principato, Paolo Sgarito, Melania Vella e Andrea Vullo