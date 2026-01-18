E’ arrivata la conferma che si attendeva da settimane. Gli esami dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Spallanzani” di Roma hanno confermato che nei campioni analizzati è stata rinvenuta la tossina botulinica. Svelata la causa dei malori accusati dalle decine di canicattinesi finiti in Pronto Soccorso negli ultimi giorni di dicembre dopo avere assaggiato cibi in un locale della citta. Quattro i ricoverati tra il “San Giovanni di Dio” di Agrigento e il “San’Elia” di Caltanissetta. Intanto, arrivano buone notizie dal nosocomio agrigentino. Il 57enne è uscito dal coma. Migliorano anche le condizioni degli altri pazienti.
Intossicazione alimentare a Canicattì, confermata la presenza della tossina botulinica
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Campobello di Licata, Comune: Conferimento dell’incarico legale per l’opposizione al decreto ingiuntivo
Conferimento dell'incarico legale per l'opposizione al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Agrigento, Annalisa Russello. La pubblica amministrazione di Campobello...
Campobello di Licata, chiusura al traffico veicolare in via Arno
Ordinanza sindacale. Disposta la chiusura al traffico veicolare in via Arno (zona nord-ovest dell'abitato). In questa via si e'verificato un cedimento del manto stradale...
Evade dai domiciliari e viene trovato a casa della fidanzata, arrestato 60enne
Doveva stare ristretto ai domiciliari e invece è stato sorpreso in casa della fidanzata. Una improvvisa “fuga d’amore” è costata il carcere ad un...
Campobello di Licata, commissione per la fornitura dell’elenco dei giudici popolari
Decreto sindacale sulla costituzione della commissione per la fornitura dell'elenco dei giudici popolari. Sono stati nominati i consiglieri comunali Angela Maria Serena D'Auria e...
Ubriaca al volante resta coinvolta in incidente a San Leone, denunciata e patente sospesa
Si era messa alla guida della sua auto dopo aver alzato troppo il gomito. Una venticinquenne di Agrigento è rimasta coinvolta in un incidente...
Frana Niscemi, 18 persone sgomberate dalle abitazioni: chiuse anche due scuole
In merito alla frana che si è verificata nel territorio comunale di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il Dipartimento Regionale della Protezione...
SCUOLE AL GELO IN SICILIA: ESPLODE LA PROTESTA IN TUTTE LE PROVINCE
In Sicilia e nelle province di Siracusa e Ragusa cresce l’emergenza freddo nelle scuole. Aule gelide, impianti di riscaldamento guasti o mai attivati e...