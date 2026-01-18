E’ arrivata la conferma che si attendeva da settimane. Gli esami dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Spallanzani” di Roma hanno confermato che nei campioni analizzati è stata rinvenuta la tossina botulinica. Svelata la causa dei malori accusati dalle decine di canicattinesi finiti in Pronto Soccorso negli ultimi giorni di dicembre dopo avere assaggiato cibi in un locale della citta. Quattro i ricoverati tra il “San Giovanni di Dio” di Agrigento e il “San’Elia” di Caltanissetta. Intanto, arrivano buone notizie dal nosocomio agrigentino. Il 57enne è uscito dal coma. Migliorano anche le condizioni degli altri pazienti.