Via libera ad un plafond di aiuti alle imprese del settore del commercio all’ingrosso in Sicilia. Fondi che per essere disponibili dovranno attendere una serie di passaggi.

La giunta regionale ha approvato la bozza di decreto dell’assessore dell’Economia Alessandro Dagnino che destina 13,5 milioni di euro a misure di sostegno per le micro, piccole e medie imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio in Sicilia, alle prese con la crisi creata dalla concorrenza delle vendite on line e della grande distribuzione.

Soldi reperiti dalle economia del Piano di sviluppo e coesione 2014/2020

I fondi, provenienti dai rientri del Piano sviluppo e coesione 2014-2020, saranno gestiti da Irfis-FinSicilia.

“Con questo intervento – commenta il presidente della Regione Renato Schifani – il mio governo risponde alle istanze delle associazioni di categoria che avevano rappresentato la necessità di un intervento di sostegno per le imprese del settore fortemente indebolite dalla forte crescita del commercio on line e dal ruolo dei grandi operatori commerciali. L’obiettivo è rafforzare la competitività del sistema produttivo siciliano”.

La misura sarà gestita attraverso Irfis

Per Dagnino, “l’attivazione della misura da parte di Irfis permetterà l’immediata erogazione di finanziamenti agevolati per la crescita dimensionale, il rafforzamento finanziario e l’innovazione delle imprese esercenti l’attività di commercio.

Il plafond istituito all’interno della dotazione del Fondo Sicilia gestito da Irfis consentirà di sostenere nuovi investimenti fissi e di fornire supporto per il finanziamento del capitale circolante.

Decreto al vaglio della Commissione Bilancio prima di emanarlo

Il decreto sarà inviato alla commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana per il relativo parere. Entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, Irfis pubblicherà gli avvisi o le schede prodotto che disciplineranno i criteri di dettaglio, le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti. Gli avvisi prevederanno, inoltre, premialità per le imprese che prendono parte a operazioni di aggregazione, incentivando così la collaborazione e il consolidamento del tessuto imprenditoriale.