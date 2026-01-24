Una fiat 500 L distrutta, una Renault Modus ed una Skoda danneggiate. È questo il bilancio di un incendio scoppiato la scorsa notte in via Pirandello a Canicattì. Secondo una prima ricostruzione le fiamme avrebbero avvolto la Fiat 500 di un trentanovenne e poi si sarebbero estese alla Renault Modus e alla Skoda. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno domato l’ incendio. Indagini in corso da parte delle forze per accertare le cause che hanno causato il rogo.