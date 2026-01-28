Sono state elevate le prime contravvenzioni per abbandono di rifiuti con l’utilizzo della telecamera “E KILLER” a Favara. Si tratta di persone che sono state sorprese a scaricare spazzatura di ogni tipo nell’area dell’isola ecologica. Oltre alla sanzione amministrativa scatterà per loro il sequestro del mezzo con cui la violazione è stata commessa.

“Si tratta di un primo grande risultato che restituisce normalità al nostro paese e contrasta chi continua ad ostinarsi a violare la legge. Non è stato facile arrivare fin qui, perché abbiamo dovuto costruire passo dopo passo un sistema che non era mai stato creato – chissà perché -, formando il personale, creando regolamenti, muovendoci in un mondo di regole e codici che sembrano quasi voler tutelare solo chi commette questi reati”, dichiara il sindaco di Favara, Antonio Palumbo che ringrazia per il lavoro fatto gli uffici e gli assessori Laura Mossuto e Lillo Attardo.

“Le attività di verifica stanno proseguendo in altri luoghi del Paese e il potenziamento della Polizia locale che deriverà dall’aumento delle ore del personale e dalle procedure di mobilità che stiamo realizzando ci consentirà di garantire continuità e potenziare le attività di controllo e sanzione. Voglio essere chiaro con voi: sappiamo già che non basterà. Basta vedere cosa accade nei comuni a noi vicini. Per sconfiggere le discariche abusive serve la buona volontà e la disponibilità di tutti a cambiare”, ha concluso il sindaco di Favara Antonio Palumbo.