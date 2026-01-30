Il sessantesimo anniversario dei POOH si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona il 14 e 16 maggio (quest’ultimo già SOLD OUT), il racconto dei POOH si arricchisce di un nuovo e importante capitolo.

Arriva “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. Un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile.

Il tour farà tappa in Sicilia con tre appuntamenti live: il primo sarà il 25 luglio a Siracusa, Teatro Greco con organizzazione di Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Siracusa, il Botteghino e GG Entertainment per la rassegna “Stelle al Teatro – Siracusa”.

La seconda tappa l’indomani, 26 luglio a Palermo, Teatro di Verdura con organizzazione di Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo nell’ambito della nuova programmazione del festival Dream Pop Fest Palermo. L’ultima data siciliana si terrà il 24 agosto a Taormina (ME), al Teatro Antico organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2026 e prodotto da Puntoeacapo Srl.

Un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico.