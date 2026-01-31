

Per iniziativa della Pubblica Amministrazione, seconda raccolta del 2026 di indumenti usati ma in decenti condizioni.

Sabato 31 gennaio, a Campobello di Licata, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nell’area tra le vie Impastato, viale Divina Commedia e Madre Teresa di Calcutta, in zona sud-est del centro abitato, la raccolta di indumenti non nuovi. Gli indumenti dovranno essere consegnati agli operatori della società “ReTessile””, che gestirà il servizio sul posto. Potranno essere consegnati tutti i capi di abbigliamento ed accessori, tra cui: biancheria intima, scarpe, borse, e tutto quello che rientra nel tessile. Il materiale consegnato dovrà essere confezionato, per tutte le modalità, in sacchetti adeguati e trasparenti.

Giovanni Blanda