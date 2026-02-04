L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento celebra la ricorrenza della Giornata mondiale contro il cancro con test gratuiti rivolti alla popolazione.

Diverse le attività promosse dall’Unità operativa Centro Gestionale Screening in collaborazione, per i diversi ambiti, con le Unità operative Consultori Familiari, Screening Mammella e Screening Colon retto: lo staff del Centro Gestionale Screening sarà presente, insieme con l’Associazione “Amico” onlus di Agrigento, presso la hall dell’ospedale di Agrigento, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà possibile prenotare ed eseguire gratuitamente la mammografia presso il servizio di Diagnostica senologica, per le donne di età compresa 50-69 anni (screening del tumore della mammella); potrà prenotare anche il Pap test per le donne di età compresa 25-29 anni o l’Hpv Dna test per le donne di età compresa 30-64 anni (screening del tumore della cervice uterina) ed ancora si potrà ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per le donne e gli uomini di età compresa 50-69 anni (screening del tumore del colon retto).

Inoltre, presso i Servizi di Radiologia del PO di Agrigento, Casa della Comunità di Agrigento (Poliambulatorio), Poliambulatorio di Canicattì, PO di Licata e PO di Sciacca si accederà senza prenotazione per eseguire la Mammografia, per le donne di età compresa 50 – 69 anni, dalle ore 8.00 alle 19.00.

Nei consultori familiari della provincia di Agrigento, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sarà infine possibile prenotare e/o eseguire gratuitamente il Pap test per le donne di età compresa 25-29 anni o l’Hpv Dna test per le donne di età compresa 30-64 anni (screening del tumore della cervice uterina); ed ancora sarà possibile ritirare il Kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per le donne e gli uomini di età compresa 50-69 anni;

La dottoressa Angela Matina, responsabile dell’Unità Operativa Centro Gestionale Screening, ricorda che lo slogan degli screening anno 2026 è “iononperdotempo”, che la prevenzione può salvare la vita e, con l’impegno di istituzioni, operatori sanitari e cittadini, si può fare la differenza nella lotta contro il cancro.

A margine dell’iniziativa, la onlus “Amico” donerà alcune piantine di ficus ai pazienti del reparto di Oncologia di Agrigento e alle donne che prenoteranno una mammografia.