Domenica 8 febbraio 2026, alle 17, nell’Aula consiliare del Comune di Grotte si terrà un convegno dedicato alla Sharing Economy e al suo potenziale per lo sviluppo del territorio. L’incontro è organizzato con il patrocinio del Comune di Grotte e con la collaborazione di diverse realtà, tra cui la F.I.D.A.P.A. Sezione di Racalmuto, i Rotary Club di Caltanissetta e di Aragona Colli Sicani, e il Lions Club Zolfare.

L’introduzione e il coordinamento dei lavori saranno affidati al giornalista Carmelo Arnone.. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, del Presidente del Consiglio comunale, Angelo Carlisi e dei rappresentanti dei Club Service coinvolti.

Il dibattito entrerà nel merito tecnico con due interventi principali: Francesco Daina spiegherà il funzionamento dell’economia della condivisione, soffermandosi su come le piccole strutture turistiche possano aiutare la rinascita del territorio; Danilo Zicari, Community Leader host Airbnb per le province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, illustrerà il ruolo delle agenzie di viaggio online per promuovere le attività ricettive locali.

Un momento significativo per comprendere le potenzialità della zona sarà il contributo in video di Emilio Casalini. Il giornalista RAI, noto per essere l’autore e il conduttore di “Generazione Bellezza” su RAI3, porterà la sua esperienza sul tema della valorizzazione del patrimonio locale.

Oltre agli interventi dei relatori, daranno la loro testimonianza i titolari delle strutture turistiche e le associazioni attive a Grotte. È previsto anche uno spazio per gli interventi del pubblico, utile a favorire il dialogo diretto tra cittadini e specialisti.

La chiusura dei lavori sarà curata da Roberta Di Salvo, Assessora al Turismo del Comune di Grotte.