In un’atmosfera di grande amicizia, rispetto, sinergia e condivisione, si è celebrata presso la storica Biblioteca Lucchesiana la “Cerimonia del Contatto” tra i Club Inner Wheel di Agrigento, Caltanissetta e Piazza Armerina. Un evento istituzionale che segna ufficialmente l’inizio di un percorso condiviso all’insegna della collaborazione territoriale.

Il momento centrale della mattinata ha visto le tre Presidenti dei Club— Patrizia Di Giovanni Vitellaro (Agrigento), Nevillia Aquilina (Caltanissetta) e Mirella Calcagno (Piazza Armerina) — siglare la pergamena del Contatto. Un atto formale che trascende la firma burocratica per farsi simbolo di un legame solido, che intreccia tre territori, tre storie, con un filo ideale in comune, in una magnifica , straordinaria, trama volta a rispettare e promuovere i valori di amicizia, solidarietà e servizio che caratterizzano l’Inner Wheel.

L’importanza dell’incontro è stata accresciuta dalla presenza delle massime autorità distrettuali: la Governatrice del Distretto 211, Maria Mancuso Guarneri, la Segretaria distrettuale Geraldine Russo Alesi e la Chairman del Comitato al Servizio Internazionale Gisella Lo Bello. La loro partecipazione ha conferito ulteriore prestigio ad una giornata dedicata alla creazione di reti sociali e culturali con la consapevolezza dello stare bene insieme.

Cultura e Storia: i tesori di Agrigento Le socie e i gentili ospiti hanno avuto il privilegio di essere guidati attraverso i tesori della Biblioteca Lucchesiana dall’Onorevole Giovanna Iacono, esperta biblioteconoma, che ha illustrato con competenza il valore storico dei testi custoditi. La giornata è proseguita con una visita al Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, guidata dall’esperta archeologa Dott.ssa Valentina Caminneci, che ha saputo far rivivere la maestosità della Valle dei Templi attraverso il racconto dei reperti esposti.

Verso il futuro, nel segno dell’unione, dopo i momenti istituzionali e culturali, la giornata si è conclusa con un momento conviviale presso il ristorante Kokalos, dove lo scambio di auguri e sorrisi ha ribadito la grande forza dell’associazionismo femminile. Durante l’incontro è stato rivolto un pensiero speciale anche al Club di Niscemi, a testimonianza di una rete che mira a espandersi e a sostenersi reciprocamente in ogni sua componente.

«Insieme, continuiamo a costruire bellezza», è stato il messaggio corale delle Presidenti, pronte a trasformare questo “Contatto” in azioni concrete per il territorio.