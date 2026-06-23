Un uomo di circa 40 anni è stato trovato senza vita all’interno di una macchina in contrada Muragliemele, tra Floridia e Siracusa. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi ma quando sono arrivati per la vittima non c’era più nulla da fare.

I soccorsi e le indagini

Sul posto, si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa ed i carabinieri che hanno avviato le indagini per svelare le cause del decesso. Per il momento, gli inquirenti non si sbilanciano: ogni pista viene presa in considerazione, a partire dal malore. Insomma, allo stato il decesso è un vero e proprio giallo.

Il medico legale

Il medico legale, con l’ispezione cadaverica, consentirà di verificare se si tratta di una morte accidentale o altro: dal suo responso, si comprenderà la direzione delle indagini.