Per 15 giorni sara’ depositato, nell’ufficio della segreteria del Comune di Campobello di Licata, l’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale. L’ Albo unico elettorale con i verbali della Commissione elettorale comunale. Avverso le decisioni della Commissione elettorale comunale e’ possibile ricorrere alla Commissione elettorale circondariale, entro 10 giorni dalla scadenza. Ne da notizia l’ufficio comunale elettorale.
Giovanni Blanda
Comune di Campobello di Licata, l’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale
